Operativos de la Policía Rural en San Luis del Palmar: Controles en Ruta 5 y 9

Durante todo el día una comisión encabezada por el comisario Eduardo Encinas Romero, desplegó un operativo sobre Ruta Provincial N° 5, a la altura del kilómetro 30, en la zona conocida como “El Vasco”.
Hubo control vehicular, identificación de personas, verificación de documentación y fiscalización de semovientes, en cumplimiento de la Ley 3615. Además, se realizaron recorridas preventivas también sobre la Ruta Provincial N° 9.
El procedimiento finalizó sin novedades. Todo en regla, sin sorpresas en el camino.
Desde la dependencia remarcaron que estos controles continuarán para reforzar la seguridad rural y ecológica en la zona. Porque en el campo, prevenir siempre vale más que lamentar.