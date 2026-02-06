viernes, 6 de febrero de 2026

Paso de la Patria: Demoran a un hombre tras un hecho delictivo y secuestran un aire comprimido

En la jornada de ayer 05-02-26, efectivos policiales de las Comisarias Primera, Segunda de Paso de la Patria, Comisaria de San Luis del Palmar, GTO y Área de investigación Criminal de la Unidad Regional I- San Luis del Palmar, en colaboración a la Unidad Fiscal de investigaciones en turno, en relación a un legajo judicial que se encuentra en trámite, llevaron adelante el diligenciamiento de dos órdenes judiciales.

El primer allanamiento se efectuó en el Barrio Punta Iglesia, donde se logró hallar y secuestrar un aire comprimido, requerido en el oficio judicial, en relación a un hecho por supuesto maltrato animal registrado en la localidad de Paso de la Patria.

Posteriormente, se llevo a cabo el segundo mandato judicial en un domicilio ubicado en el barrio 440, lugar donde identificaron y demoraron a un hombre mayor de edad, quien -según las tareas investigativas realizadas- seria el presunto autor de un hecho delictivo registrado días atrás, así también secuestraron prendas de vestir de interés para la causa.

En ambos casos, la persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias de cada correspondientes.