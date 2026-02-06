Paso de la Patria: Demoran a un hombre tras un hecho delictivo y secuestran un aire comprimido

El primer allanamiento se efectuó en el Barrio Punta Iglesia, donde se
logró hallar y secuestrar un aire comprimido, requerido en el oficio judicial,
en relación a un hecho por supuesto maltrato animal registrado en la localidad
de Paso de la Patria.
Posteriormente, se llevo a cabo el segundo mandato judicial en un
domicilio ubicado en el barrio 440, lugar donde identificaron y demoraron a un
hombre mayor de edad, quien -según las tareas investigativas realizadas- seria
el presunto autor de un hecho delictivo registrado días atrás, así también
secuestraron prendas de vestir de interés para la causa.
En ambos casos, la persona demorada y lo secuestrado fueron puestos a
disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias de cada
correspondientes.