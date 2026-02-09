Paso de la Patria: Encontró una serpiente en el baño de su casa y llamó a la Policía

El hecho ocurrió cuando la vecina intentó ingresar al sanitario y advirtió la inusual presencia del reptil, por lo que, visiblemente nerviosa y asustada, dio aviso a la Comisaría local. Según manifestó a los efectivos policiales, desconocía de qué especie se trataba la víbora y si la misma representaba un peligro para su integridad.
Tras la alerta, personal policial se hizo presente en el lugar y logró capturar al animal sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de una falsa coral (Erythrolamprus), una especie no venenosa.
Finalmente, la serpiente fue devuelta a su hábitat natural, llevando tranquilidad a la propietaria de la vivienda y a los vecinos de la zona.
Fuente: Diario Época