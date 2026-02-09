lunes, 9 de febrero de 2026

Paso de la Patria: Encontró una serpiente en el baño de su casa y llamó a la Policía

Una mujer de 71 años vivió un momento de gran susto al descubrir una serpiente dentro del baño de su domicilio, en la villa turística correntina de Paso de la Patria.
El hecho ocurrió cuando la vecina intentó ingresar al sanitario y advirtió la inusual presencia del reptil, por lo que, visiblemente nerviosa y asustada, dio aviso a la Comisaría local. Según manifestó a los efectivos policiales, desconocía de qué especie se trataba la víbora y si la misma representaba un peligro para su integridad.

Tras la alerta, personal policial se hizo presente en el lugar y logró capturar al animal sin que se registraran personas lesionadas. Posteriormente, se determinó que se trataba de una falsa coral (Erythrolamprus), una especie no venenosa.

Finalmente, la serpiente fue devuelta a su hábitat natural, llevando tranquilidad a la propietaria de la vivienda y a los vecinos de la zona.

Fuente: Diario Época 