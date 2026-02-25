Paso de la Patria: La Policía recuperó un celualar recientemente sustraído

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, luego de tomar conocimiento por parte de dos personas, que habrían sido víctimas de la sustracción de su teléfono celular, brindando las características de los presuntos autores.
En ese marco y con los datos aportados iniciaron un intenso despliegue y rastrillaje, logrando finalmente hallar abandonado en la vía pública el teléfono celular recientemente sustraído, el cual se presume que habría sido abandonado por los presuntos autores, al verse cercado por los policías.
El teléfono celular recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.