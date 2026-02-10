martes, 10 de febrero de 2026

Paso de los Libres: La Policía recuperó un automóvil robado

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de los Libres, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho ocurrido días atrás, lograron finalmente recuperar un automóvil que habría sido denunciada como sustraído.

El procedimiento lo concretaron los mencionados policías luego de tomar conocimiento de la sustracción -marca Chevrolet, modelo Prisma Joy-, por lo que ante tal circunstancia se inicio un intenso trabajo de investigación, logrando estacionado en la vía pública hallar y secuestrar bajo las formalidades legales correspondientes dicho vehículo.

Lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso. 