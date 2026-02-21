Paso de los Libres: La Policía recuperó ventiladores robados de una escuela, hay un demorado

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Tercera de Paso de los Libres en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a tareas investigativas en relación a varios hechos -supuesto robo- registrado en un establecimiento escolar ubicado en la Quinta Sección Ombucito de esa localidad.
Por el hecho, los mencionados efectivos finalmente lograron recuperar la totalidad de los elementos denunciados como sustraídos -ventiladores- y así también demorar a un joven mayor de edad, alias “Merelle” quien estaría sindicado como el presunto autor de los hechos.
Los elementos secuestrados y la persona demorada fueron puestas a disposición de la justicia y trasladados hasta la mencionada comisaria a fin e continuar con los tramites al respecto.