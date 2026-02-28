Paso de los Libres: La Policía recuperó elementos robados

Personal policial dependientes de la Comisaria de Distrito Segunda de Paso de los Libres, llevaron adelante tareas investigativas en relación a un hecho delictivo -supuesto robo – registrado en un domicilio ubicado en el barrio 255 Viviendas de esa localidad, donde persona desconocida habría sustraído varios elementos.
Por el hecho, finalmente los mencionados efectivos lograron identificar a la presunta autora del hecho, tratándose de una joven menor de edad; asimismo, recuperaron los elementos denunciados como sustraídos, siendo un equipo de música notebook, un proyector y un cuchillo.
Al respecto, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.