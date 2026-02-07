Paso de los Libres: Motociclista grave tras un siniestro vial

Según la información inicial obtenida, el
hecho se habría registrado alrededor de las 06:30 horas y tuvo como
protagonistas a dos automóviles; uno marca Peugeot 208, conducido por un hombre
de apellido Baez -28- y otro -marca Honda Fitz- conducido por un joven de
apellido Romero -21-, quien se habría dado a la fuga del lugar, pero tras un
rápido accionar de los efectivos lograron localizar al mismo.
A consecuencia del siniestro, el conductor del
Peugeot fue trasladado hasta el hospital local, donde tras ser examinado se
determino que poesía lesiones de carácter graves.
Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites correspondientes.