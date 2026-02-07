sábado, 7 de febrero de 2026

Paso de los Libres: Motociclista grave tras un siniestro vial

En la mañana de hoy 07-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que por intersección de calles Bompland y Rivadavia se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer habrían colisionado dos automóviles, dejando como resultado a uno de sus conductores con lesiones de carácter graves.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 06:30 horas y tuvo como protagonistas a dos automóviles; uno marca Peugeot 208, conducido por un hombre de apellido Baez -28- y otro -marca Honda Fitz- conducido por un joven de apellido Romero -21-, quien se habría dado a la fuga del lugar, pero tras un rápido accionar de los efectivos lograron localizar al mismo.

A consecuencia del siniestro, el conductor del Peugeot fue trasladado hasta el hospital local, donde tras ser examinado se determino que poesía lesiones de carácter graves.

Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada comisaria se continúan con los trámites correspondientes. 