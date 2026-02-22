Paso de los Libres: Tras allanamiento la Policía secuestró elementos vinculados a una causa judicial

En horas de la mañana de ayer 21-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, colaboró con la Unidad Fiscal de Investigación en el diligenciamiento de una orden judicial que se habría iniciado directamente en la mencionada Unidad.
Dicho procedimiento, se llevo a cabo en un domicilio ubicado por calle Bartolome Mitre al 1800 aproximadamente, lugar donde se hallaron y secuestraron notebook, celulares, pendrives, Tablet, CDS, chip, entre otros elementos que serían de interés para la causa que se investiga.
Al respecto, los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias correspondientes.