sábado, 21 de febrero de 2026

Paso de los Libres: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a tareas investigativas en relación a un hecho ocurrido en la mañana de hoy 21-02-26, donde un hombre perdió la vida tras sufrir lesiones en su humanidad, aparentemente producidas con un arma blanca, tras mantener con algún tipo de altercado riña con otra persona.

Conforme a las primeras diligencias realizadas, se pudo determinar que el hecho ocurrió en un domicilio ubicado por calles Tucumán y Pago Largo, donde una persona de apellido Rodríguez -34- habría lesionado aparentemente con un machete a otro sujeto -Ruiz 61- y a raíz del mismo fue rápidamente auxiliado y trasladado hasta el hospital local, donde momentos más tarde informaron su lamentable deceso.

Por el hecho y luego de que los mencionados efectivos en forma conjunta con el GRIM, llevaran adelante intensos trabajos investigativos lograron finalmente identificar y aprehender al presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición de la justicia.

Al respecto, en la citada Comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.