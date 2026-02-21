Paso de los Libres: Un hombre murió tras ser apuñalado, hay un detenido

Conforme a las primeras diligencias realizadas, se pudo determinar que el hecho ocurrió en un domicilio ubicado por calles Tucumán y Pago Largo, donde una persona de apellido Rodríguez -34- habría lesionado aparentemente con un machete a otro sujeto -Ruiz 61- y a raíz del mismo fue rápidamente auxiliado y trasladado hasta el hospital local, donde momentos más tarde informaron su lamentable deceso.
Por el hecho y luego de que los mencionados efectivos en forma conjunta con el GRIM, llevaran adelante intensos trabajos investigativos lograron finalmente identificar y aprehender al presunto autor del hecho, quien fue puesto a disposición de la justicia.
Al respecto, en la citada Comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso.