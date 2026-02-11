Perugorría: Demoran a dos hombres por abigeato

Personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Perugorria, llevaron adelante tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto abigeato y por el cual días tras ya habrían secuestrado elementos de interés para la causa, en esta oportunidad lograron la detención de dos personas mayores de edad, presuntamente vinculados al hecho delictivo.
El procedimiento, lo concretaron los
mencionados efectivos en la jornada de ayer 10-02-25, siendo tenidos dos
hombres de 36 y 65 años de edad.
Ambos fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados hasta la Alcaidía de la Localidad de Curuzú Cuatia; en tanto en la citada dependencia se continúan con las diligencias del caso.