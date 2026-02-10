Perugorría: Tras allanamiento secuestran elementos vinculados a un abigeato

Personal policial dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Perugorria en colaboración con la unidad Fiscal de Investigación, dieron inicio a tareas investigativas en relación a una causa iniciada por supuesto abigeato y por el cual finalmente en la jornada de hoy 10-02-26 diligenciaron una orden de allanamiento en un establecimiento rural ubicado en el Paraje Palmita de esa localidad.
En la oportunidad, los
mencionados efectivos lograron hallar y secuestrar un animal bovino
recientemente faenado, un freezer, cinco cuchillos tipo carniceros, dos rifles
de aire comprimido calibre 5.5 modificado con calibre .22, una cierra tipo
serrucho, una máquina de moler carne.
Al respecto, lo secuestrado fue
puesto a disposición de la justicia a fin de continuar con las diligencias del
caso.