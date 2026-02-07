Provocó destrozos en una vivienda y terminó preso

Por tal motivo, de forma inmediata los
uniformados se dirigieron hasta el lugar donde se entrevistaron con la
propietaria del domicilio quien dio las características de los presuntos
autores, por lo que dieron inicio a la búsqueda de los mismos, logrando de esta
manera visualizar a los mismos quienes al notar la presencia policial empiezan
a arrojar elementos contundentes e insultar al personal policial, y
posteriormente emprendieron su huida, siendo demorado e identificado uno de
ellos, tratándose de un mayor de 29 años de edad; asimismo se secuestró
elementos punzantes.
El demorado y elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 15ta a fin de continuar con las diligencias del caso.