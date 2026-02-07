sábado, 7 de febrero de 2026

Provocó destrozos en una vivienda y terminó preso

En horas de la mañana de hoy 07-02-26, personal policial dependientes del Destacamento San Marcos, fueron alertados por el Sistema Integral de Seguridad 911 que en un domicilio ubicado por calles Argentina y Crespo se encontraban unas personas violentando a ventana de un domicilio.

Por tal motivo, de forma inmediata los uniformados se dirigieron hasta el lugar donde se entrevistaron con la propietaria del domicilio quien dio las características de los presuntos autores, por lo que dieron inicio a la búsqueda de los mismos, logrando de esta manera visualizar a los mismos quienes al notar la presencia policial empiezan a arrojar elementos contundentes e insultar al personal policial, y posteriormente emprendieron su huida, siendo demorado e identificado uno de ellos, tratándose de un mayor de 29 años de edad; asimismo se secuestró elementos punzantes.

El demorado y elementos secuestrados fueron trasladados hasta la comisaria jurisdiccional 15ta a fin de continuar con las diligencias del caso.