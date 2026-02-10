martes, 10 de febrero de 2026

Recuperan un celular robado, hay dos demorados

En horas de la madrugada de hoy 10-02-26, efectivos policiales del Destacamento San Marcos, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron recuperar un teléfono celular recientemente sustraído y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 04:30horas, luego de tomar conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que aparentemente dos personas habrían sustraído en teléfono celular -marca TCL- en inmediaciones del Barrio Juan XXIII, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías se dirigieron al lugar donde tras un amplio patrullaje por la zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el teléfono recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión de los presunto autores del hecho, tratándose de dos jóvenes de 28 años de edad.

Al respecto, estos jóvenes y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.