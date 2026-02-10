Recuperan un celular robado, hay dos demorados

El procedimiento lo realizaron pasadas las 04:30horas, luego de tomar
conocimiento a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que aparentemente
dos personas habrían sustraído en teléfono celular -marca TCL- en inmediaciones
del Barrio Juan XXIII, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata
los policías se dirigieron al lugar donde tras un amplio patrullaje por la
zona, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar el teléfono recientemente
sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión de los presunto autores del
hecho, tratándose de dos jóvenes de 28 años de edad.
Al respecto, estos jóvenes y lo recuperado fueron puestos a disposición
de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia
policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.