Saladas: Demoran a un hombre, secuestran armas y dinero en efectivo

Ayer 06-02-26, efectivos policiales dependientes de las Comisarias 1ra, 2da y GTO de Saladas momentos en que se dirigían a dar cumplimiento a un orden judicial relacionado a un hecho delictivo por supuesto robo -registrado en un local comercial- observaron en una plaza ubicada en el barrio Itati a un hombre quien seria el presunto autor del hecho y por quien se solicitaba la aprehensión en dicho mandato judicial.
Es
por ello, que los mencionados efectivos al intentar identificar al mismo, este trata
de darse a la fuga y al no ser posible extrae de entre sus prendas un arma
blanca con el que amenaza a los funcionarios, por lo que tras un excelente y
profesional trabajo llevado a cabo fue rápidamente aprehendido -tratándose de
un mayor de edad alias “chinito”-; así también se secuestró en poder del mismo
un arma de fuego -calibre 22- y dinero en efectivo.
La persona aprehendía junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria de Distrito 1ra a fin de continuar con las diligencias al respecto.