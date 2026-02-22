Saladas: Joven murió tras perder el control de su moto

En horas de la tarde de ayer 21-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito Primera de Saladas, tomaron conocimiento que en zona del Paraje La Manson, 1ra Sección de esa localidad, por causas y circunstancias que se tratan de establecer un hombre fue hallado sin vida, aparentemente tras sufrir un sinestro vial con la motocicleta en la que circulaba.
Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 19:30 horas, en un camino vecinal, y tuvo como protagonista a un hombre de apellido Vera -20- quien aparentemente habría perdido el control del rodado -marca Guerrero GMX 150 cc- impactando por una jirafa de alumbrado público, perdiendo la vida en el lugar.
Al respecto, en la citada comisaria se llevan a cabo las diligencias del caso, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación.