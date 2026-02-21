sábado, 21 de febrero de 2026

San Luis del Palmar: La policía demoró a un joven y secuestró 12 dosis de marihuana

En horas de la noche de ayer 20-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Luis del Palmar, momentos en que realizaban recorridas de prevención, lograron observar en la vía pública a un joven merodeando y quien al notar la presencia policía intenta evitar su identificación.

Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y demora del mismo, tratándose de un  mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un total de 12 envoltorios conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes efectuaron el correspondiente narcotes, el cual arrojo positivo para cannabis sativa -marihuana-, así también secuestraron dinero en efectivo.

La persona demorada y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.