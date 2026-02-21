San Luis del Palmar: La policía demoró a un joven y secuestró 12 dosis de marihuana

Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos procedieron a la identificación y demora del mismo, tratándose de un mayor de edad, quien tenía entre sus prendas un total de 12 envoltorios conteniendo en su interior sustancia de origen vegetal, por lo que se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes efectuaron el correspondiente narcotes, el cual arrojo positivo para cannabis sativa -marihuana-, así también secuestraron dinero en efectivo.
La persona demorada y lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.