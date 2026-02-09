lunes, 9 de febrero de 2026

San Luis del Palmar: La Policía recuperó dinero, joyas y elementos robados de un comercio, hay un detenido

En la mañana de hoy 09-02-26, efectivos policiales de la División de Investigaciones Criminal pertenecientes a la Unidad Regional Nº1, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo en un local comercial, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar dinero en efectivo, joya, y un teléfono celular sustraídos y además aprehender al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de dinero en efectivo, joya, y un teléfono celular de un local comercial del Barrio Inmaculada Concepción de esa localidad, ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios rastrillajes por zonas aledañas, logrando así hallar y secuestrar lo sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 32 años de edad.

Al respecto, el hombre junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosiguen con los tramites de rigor.