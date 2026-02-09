San Luis del Palmar: La Policía recuperó dinero, joyas y elementos robados de un comercio, hay un detenido

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de la
sustracción de dinero en efectivo, joya, y un teléfono
celular de un local comercial del Barrio Inmaculada Concepción de esa
localidad, ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron
un intenso trabajo de investigación y amplios rastrillajes por zonas aledañas,
logrando así hallar y secuestrar lo sustraído, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, tratándose de un hombre de 32 años de
edad.
Al respecto, el hombre junto a lo recuperado fue puesto a disposición de
la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia
policial donde se prosiguen con los tramites de rigor.