sábado, 21 de febrero de 2026

San Roque: Un muerto tras choque frontal en Ruta Nacional 12

En horas del mediodía de hoy 21-02-26, efectivos policiales dependientes de la Comisaria de Distrito San Roque tomaron conocimiento que por Ruta Nacional Nº 12 a la altura del km 901 aproximadamente se habría registrado un siniestro vial, en el cual por causas y circunstancias que se tratan de establecer colisionaron una camioneta y un camión, dejando como resultado el deceso del conductor del rodado menor.

Según la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 13:00 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Citroën Berlingo- conducido por un hombre de apellido Arroyo, quien tenia como acompañante a otro de apellido Franco y un camión -marca Volkswagen- conducido por un ciudadano de apellido Siviero, quien era acompañado por otro joven del mismo apellido -todos mayores de edad-.

A consecuencia del siniestro el conductor de la camioneta falleció en el lugar, en tanto que los demás sufrieron lesiones de menor consideración.

Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con los trámites correspondientes.

Imágenes: Walter Amarilla (Facebook)