San Roque: Un muerto tras choque frontal en Ruta Nacional 12

Según la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado alrededor de las 13:00 horas y tuvo como protagonistas a una camioneta -marca Citroën Berlingo- conducido por un hombre de apellido Arroyo, quien tenia como acompañante a otro de apellido Franco y un camión -marca Volkswagen- conducido por un ciudadano de apellido Siviero, quien era acompañado por otro joven del mismo apellido -todos mayores de edad-.
A consecuencia del siniestro el conductor de la camioneta falleció en el lugar, en tanto que los demás sufrieron lesiones de menor consideración.
Al respecto, en el lugar se llevaron a cabo las diligencias del caso, en tanto que en la citada dependencia se continúan con los trámites correspondientes.
Imágenes: Walter Amarilla (Facebook)