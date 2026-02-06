viernes, 6 de febrero de 2026

Santa Lucía: Recuperan elementos recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Lucia, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una computadora y un reloj digital recientemente sustraídos.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una notebook y un reloj digital, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios los patrullajes por distintas zonas, logrando a los pocos minutos hallar y recuperar dichos elementos recientemente sustraído.

Lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.