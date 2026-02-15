Santa Rosa: La Policía recuperó una motosierra recientemente robada

En horas de la mañana de ayer 14-02-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Santa Rosa, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motosierra recientemente sustraída.
El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motosierra -marca Husqvarna 61-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación y amplios patrullajes por distintas zonas, logrando hallar y recuperar lo recientemente sustraído.
Lo recuperado fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.