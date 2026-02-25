Santo Tomé: Investigan a cazadores furtivos, uno de ellos resultó herido de un disparo

Del hecho habrían tomado conocimiento por parte de un empleado de un establecimiento ubicado en inmediaciones de Ruta Provincial Nº42 y cruce con Ruta Provincial Nº40, se encontraban unos cazadores furtivos, y uno de ellos habría resultado con una lesión compatible con las producidas por arma de fuego, aparentemente de manera accidental, por lo que fue trasladado al Hospital local para su atención médica.
En este marco, y luego de diversos trabajos de investigación, posibilitó a los efectivos secuestrar un arma de fuego tipo carabina de repetición -marca Ruger American- calibre .308 con mira telescópica y municiones, además de cartuchos de escopeta calibre 12, una linterna y una camioneta -marca toyota Hilux-, haciendo mención que los cazadores ya estarían identificados.
Las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.