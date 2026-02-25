Tabay: Tras allanamiento en una vivienda la Policía secuestró plantas de marihuana, hay un detenido

Efectivos Policiales de la Comisaria de Distrito Tabay, durante un allanamiento que realizaba en un domicilio de esa localidad, en colaboración a las investigaciones que llevan adelante la Unidad Fiscal de Investigaciones, hallaron e incautaron dos plantas, que luego se determinó que se trataban de marihuana. Por este hecho, se procedió en la ocasión, a la demora del morador de la vivienda.
El procedimiento, lo efectuaron en la jornada de ayer 24-02-266, en un domicilio ubicado, en el Barrio 16 de julio, lugar donde al estar realizando la diligencia del allanamiento, encontraron dos plantas de importante tamaño, con características tipo cannabis sativa y las que después de realizar el test orientativo de rigor, detectaron que se trataba efectivamente de plantas de marihuana.
Por tal motivo, las plantas fueron incautadas y además se procedió a la demora del morador del inmueble, siendo todo puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente mientras que al respecto, se prosiguen con las diligencias y tramites del caso.