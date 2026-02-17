martes, 17 de febrero de 2026

Tras persecución la Policía recuperó una bicicleta robada

En horas de la noche del domingo 15-02-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal -D.I.C.- e circunstancias en que se encontraban realizando recorridas en prevención, y tras una persecución secuestran una bicicleta de alta gama que fuera sustraída horas antes. 

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 20.00horas, cuando encontrándose en intersección de las calles Aguapey y Los Malvones de esta ciudad, observan a un sujeto que circulaba en una bicicleta -marca Venzo-, la cual a simple vista presentaba características similares a un rodado sustraído el día anterior en jurisdicción de la Comisaría novena urbana.

Por tal motivo, esta persona al notar la presencia policial, hace caso omiso a las indicaciones de los policías y emprende la huida a bordo del rodado, ingresando rápidamente por los pasillos del sector, ante esta situación, el personal desciende del móvil e inicia persecución a pie, a lo cual, el sujeto arroja la bicicleta y continúa su escape entre los pasillos, perdiéndose de vista, no obstante, proceden al secuestro del rodado y la que se determinó que se trataba de la denunciada como sustraída.

La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.