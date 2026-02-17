Tras persecución la Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, cerca de las 20.00horas, cuando encontrándose en intersección de las calles Aguapey y Los Malvones de esta ciudad, observan a un sujeto que circulaba en una bicicleta -marca Venzo-, la cual a simple vista presentaba características similares a un rodado sustraído el día anterior en jurisdicción de la Comisaría novena urbana.
Por tal motivo, esta persona al notar la presencia policial, hace caso omiso a las indicaciones de los policías y emprende la huida a bordo del rodado, ingresando rápidamente por los pasillos del sector, ante esta situación, el personal desciende del móvil e inicia persecución a pie, a lo cual, el sujeto arroja la bicicleta y continúa su escape entre los pasillos, perdiéndose de vista, no obstante, proceden al secuestro del rodado y la que se determinó que se trataba de la denunciada como sustraída.
La bicicleta recuperada fue puesta a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites que corresponden.