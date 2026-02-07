sábado, 7 de febrero de 2026

Tras tareas investigativas la Policía recuperó un compresor robado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria 21ra urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en la mañana de hoy 07-02-26 en una gomería ubicado por calles Lujan entre Valentin Alsina y Guatemala, donde persona desconocida habría sustraído un compresor de 50 libras.

Por tal motivo, los uniformados llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar el elemento denunciado como sustraído y demorar a un joven mayor de edad, quien estaría sindicado como el presunto autor del hecho.

Al respecto, el demorado junto al elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.