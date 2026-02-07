Tras tareas investigativas la Policía recuperó un compresor robado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria 21ra urbana, tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en la mañana de hoy 07-02-26 en una gomería ubicado por calles Lujan entre Valentin Alsina y Guatemala, donde persona desconocida habría sustraído un compresor de 50 libras.
Por tal motivo, los uniformados llevaron
adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar
el elemento denunciado como sustraído y demorar a un joven mayor de edad, quien
estaría sindicado como el presunto autor del hecho.
Al respecto, el demorado junto al elemento secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladado hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.