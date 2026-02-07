Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 07-02-26, personal policial dependientes de la Comisaria Séptima urbana, lograron tras un rápido accionar recuperar una motocicleta denunciada como sustraída momentos antes.
El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de
tomar conocimiento del ilícito, registrado en horas de la noche de ayer en
inmediaciones de Avenidas Paysandú e Ibera y a raíz de ello los uniformados
llevaron adelante tareas investigativas lo que permitió finalmente recuperar el
rodado -marca Honda Wave- el cual fue abandonado por un sujeto en el barrio Rio
Parana.
La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de a justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.