sábado, 7 de febrero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto robada

En horas de la madrugada de hoy 07-02-26, personal policial dependientes de la Comisaria Séptima urbana, lograron tras un rápido accionar recuperar una motocicleta denunciada como sustraída momentos antes.

El procedimiento, lo llevaron a cabo luego de tomar conocimiento del ilícito, registrado en horas de la noche de ayer en inmediaciones de Avenidas Paysandú e Ibera y a raíz de ello los uniformados llevaron adelante tareas investigativas lo que permitió finalmente recuperar el rodado -marca Honda Wave- el cual fue abandonado por un sujeto en el barrio Rio Parana.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de a justicia y trasladada hasta la citada comisaria a fin de continuar con las diligencias del caso.