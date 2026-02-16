Tras un rápido accionar la Policía demoró a un hombre vinculado a dos robos en viviendas de Goya

Personal Policial de la Comisaría Primera de Goya, junto con la colaboración con otras dependencias, que les permitieron concretar avances investigativos en torno a dos casos ocurridos recientemente donde tras ingresar a dos viviendas habrían sustraídos diversos elementos, y por el cual se logró la detención de un sujeto vinculado al hecho y el secuestro y recupero de elementos relacionados a la investigación.
Cabe mencionar que estos delitos habrían ocurrido en perjuicio de dos viviendas, de donde habrían sustraído diversos elementos como ser un aire acondicionado, vajillas, mantas, copas, una conservadora entre otros objetos.
Es por ello que una vez recepcionadas las denuncias los mencionados efectivos realizaron múltiples tareas investigativas que les permitieron individualizar a un sujeto que estaría implicado en ambos atracos y con la ayuda de las cámaras de seguridad siendo un sujeto de apellido Escobar, mayor de edad, quien intento darse a la fuga por lo techos de las viviendas cercanas, siendo igualmente aprehendido y secuestrado los elementos antes mencionados que tendrían relación con las investigaciones, por lo que fueron puestos a disposición de la justicia.
Al respecto, en la citada Comisaría, se prosiguen con las diligencias sumariales del caso en colaboración con las autoridades Judiciales en turno.