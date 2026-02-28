sábado, 28 de febrero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robado

Personal policial dependientes de la Comisaria Séptima urbana tomaron conocimiento de un hecho delictivo registrado en horas de la madrugada de ayer 27-02-26, en un domicilio ubicado por Avenida Maipú al 700 aproximadamente, lugar donde persona desconocida habría sustraído una motocicleta -marca Rouser dominar 400cc-.

Es por ello, que, en forma conjunta con efectivos de la Dirección de Investigación Criminal y otras áreas, llevaron adelante tareas investigativas, lo que permitió finalmente hallar y secuestrar el rodado denunciado como sustraído en zonas del barrio 5ta Ferre -cercanías al Rio Parana-.

La motocicleta recuperada, fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaria 7ma, donde se llevan a cabo las diligencias de caso.