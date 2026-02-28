sábado, 28 de febrero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En la madrugada de hoy 28-02-26, alrededor de las 02:30 horas, efectivos de la Comisaria Décimo Novena Urbana, en momentos que se encontraban realizando recorridas de prevención de ilícitos, lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída recientemente y demoraron a un hombre que estaría vinculado al hecho.

El procedimiento lo llevaron a cabo por calle Bolivia y Pasaje Castellanos, lugar donde los mencionados efectivos observaron a un sujeto merodeando a bordo de una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110Sc.c-, por lo que procedieron a la identificación del conductor tratándose de un hombre de 28 años de edad, quien no pudo acreditar la propiedad ni presentar documentación del rodado, y según las primeras averiguaciones dicha motocicleta registraba pedido de secuestro por haber sido sustraído horas antes en avenida Pedro Ferré al 2200 de esta ciudad.

Ante esta situación, se procedió a la demora del conductor y al secuestro preventivo de la motocicleta siendo estos trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes, quedando a disposición de la autoridad judicial interviniente.