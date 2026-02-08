domingo, 8 de febrero de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una motocicleta robada

En horas de la noche de ayer 07-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial Antiarrebatos, fueron alertados por Sistema Integral de Seguridad 911, sobre la sustracción de una motocicleta -marca Honda wave- por inmediaciones de calle Milán entre San Francisco de Asís y Verona.

Por tal motivo, de forma inmediata los mencionados efectivos dieron inicio a tareas investigativas e intensas recorridas, logrando de esta mera por calle Cuba hallar y secuestrar el rodado denunciado como sustraído.

La motocicleta secuestrada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las diligencias del caso.