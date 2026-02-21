sábado, 21 de febrero de 2026

Tras una intensa búsqueda localizaron al hombre acusado de apuñalar a su expareja

En el marco investigativo y luego de que personal policial de la Comisaria Vigésima Segunda, Unidad Especial Antiarrebatos y distintas áreas llevaran adelante intensos trabajos de investigación en relación a un hecho registrado en la madrugada de ayer 20-02-26, el barrio Ponce, donde una joven de 22 años de edad habría sufrido lesiones compatibles con arma blanca aparentemente por parte de quien seria su ex pareja, finalmente el mismo se entregó de manera espontánea en la dependencia policial, por lo que fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Cabe señalar que, conforme a las primeras averiguaciones y diligencias realizadas, personal policial de la Comisaria Vigésimo Segunda urbana fueron alertados que una mujer de 22 años se encontraba en una zona de la plaza del Barrio Ponce, y quien presentaba lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, lo que motivo su traslado hasta el hospital Escuela; Según los primeros resultados de las pesquisas realizadas, el presunto autor seria su ex pareja, quien luego de verse rodado por personal de distintas áreas quienes intensificaron su búsqueda, el mismo se entrego ante las autoridades de la Comisaria Décimo Séptima.

La persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria Vigésimo Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.