Tras una intensa búsqueda localizaron al hombre acusado de apuñalar a su expareja

Cabe señalar que, conforme a las primeras averiguaciones y diligencias realizadas, personal policial de la Comisaria Vigésimo Segunda urbana fueron alertados que una mujer de 22 años se encontraba en una zona de la plaza del Barrio Ponce, y quien presentaba lesiones compatibles con las producidas por arma blanca, lo que motivo su traslado hasta el hospital Escuela; Según los primeros resultados de las pesquisas realizadas, el presunto autor seria su ex pareja, quien luego de verse rodado por personal de distintas áreas quienes intensificaron su búsqueda, el mismo se entrego ante las autoridades de la Comisaria Décimo Séptima.
La persona aprehendida fue puesta a disposición de la justicia y trasladado hasta la comisaria Vigésimo Segunda, donde se llevan a cabo las diligencias del caso.