Trasladaban más de 228 mil atados de cigarrillos en dos vehículos que evadieron los controles de la Fuerza

Otros 13.500 atados de cigarrillos de origen extranjero fueron incautados cuando despistó el automóvil que los transportaba. Además, tenía pedido de secuestro activo por robo.
Personal perteneciente al Escuadrón 49 “San Vicente” se encontraba desarrollando actividades de control sobre un camino secundario del paraje Capín Largo, próximo al límite internacional fronterizo, cuando un vehículo que se aproximaba hizo caso omiso a las señales efectuadas por parte de los efectivos para que aminore su marcha, embistiendo el dispositivo de control, dándose a la fuga en dirección al río Uruguay.
Con el apoyo de patrullas cercanas, se iniciaron tareas de rastrillaje, durante las cuales observaron a dos ciudadanos descargando cajas de cartón a un galpón, quienes huyeron al percatarse de la presencia del personal de la Fuerza.
Con conocimiento y autorización de las autoridades Judiciales, y contando con la presencia de testigos, se procedió a inspeccionar el inmueble, constatando que en el lugar se acopiaban 214.580 paquetes de cigarrillos de origen extranjero,.
Asimismo, integrantes del Escuadrón 11 “San Ignacio”, emplazados sobre la Ruta Provincial Nº 11, a la altura del municipio de El Alcázar, fueron alertados por un automóvil que traspasó el puesto de control a gran velocidad, huyendo en dirección a la Ruta Nacional Nº 14.
Con el apoyo de otras Unidades de la Fuerza, se llevaron a cabo las tareas de rastrillaje en la zona, interceptando al vehículo evadido en cercanías a la localidad de Salto Encantado, el cual había despistado hacia la banquina y su conductor se dio a la fuga hacia el interior de una zona montuosa lindante.
En el interior del rodado, se encontraban acondicionados 13.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero. Asimismo, se constató que el vehículo poseía pedido de secuestro activo por robo en la provincia de Buenos Aires.
Intervinieron el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Oberá, disponiendo el secuestro del rodado y de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.