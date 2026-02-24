Últimos días para aprovechar “Más Útil”, la promo del BanCo para el inicio de clases

Hasta esa fecha, desde el 9 de febrero los lunes y miércoles, los clientes del BanCo pudieron obtener un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $30.000, realizando sus compras en comercios adheridos y abonando exclusivamente a través de la billetera MÁSBanCo MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por la entidad.
Además, la promoción incluye un financiamiento de hasta 3 cuotas sin interés.
De esta manera, los clientes aún podrán aprovechar los beneficios mañana miércoles 25, último día en los que la promoción estará activa en esta edición.
Con “Más Útil”, el Banco de Corrientes refuerza su misión de acompañar a las familias correntinas en momentos clave del año, facilitando el acceso a productos indispensables y promoviendo compras inteligentes a través de herramientas digitales seguras y convenientes.
Para consultar las bases, condiciones y el listado completo de comercios adheridos, las personas interesadas pueden ingresar a https://promosdelbanco.com/promociones/masutil