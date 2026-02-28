Un hombre está grave tras ser apuñalado, hay un demorado

Según las primeras averiguaciones efectuadas y la información preliminar obtenida, el hecho se habría registrado en la madrugada de hoy 27-02-26, alrededor de las 02:30 horas, en inmediaciones de calles Loreto e Inglaterra de esta ciudad, lugar donde personal policial acudió tras ser alertados por el Sistema Integral de Emergencias 911, en razón que se encontraba una persona herida en la vía pública.
En el lugar, los uniformados constataron la presencia de un hombre, identificado posteriormente con el apellido Ojeda, de 33 años de edad, quien se hallaba con una lesión compatible con arma blanca, por lo que de manera inmediata fue trasladado al Hospital Escuela para su atención médica donde tras ser examinado se determinó que presentaba lesiones de carácter graves.
En ese marco, tras arduas y rápidas tareas investigativas realizadas por personal de la dependencia, se logró identificar al presunto autor del hecho, procediéndose finalmente a la demora de un hombre mayor de edad y al secuestro de elementos que estarían vinculados al hecho, desconociéndose hasta el momento más detalles y pormenores del caso.
El aprehendido junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial a fin de proseguir con los trámites del caso.