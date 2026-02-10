martes, 10 de febrero de 2026

Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica

Efectivos policiales dependientes de la Comisaria Décimo Novena Urbana, en la noche de ayer 09-02-26, tomaron conocimiento sobre el deceso de una persona en inmediaciones de las calles Necochea y Chile de esta ciudad.

Por tal motivo, el personal policial se constituyó al lugar, donde según las primeras averiguaciones realizadas, el hecho se habría registrado alrededor de las 22:30 horas, donde un hombre de apellido Navarro -mayor de edad-, quien aparentemente se desempeñaba trabajando como electricista manipulando cableados eléctricos, y por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habría sufrido una descarga eléctrica lo que produjo su deceso, desconociéndose mayores detalles y pormenores que rodearon el hecho.

Al respecto, p disposición, en la citada dependencia policial continúan con las diligencias de rigor correspondientes con conocimiento de las autoridades judiciales en turno.