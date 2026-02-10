Un hombre murió tras recibir una descarga eléctrica

Por tal motivo, el personal policial se constituyó al lugar, donde según
las primeras averiguaciones realizadas, el hecho se habría registrado alrededor
de las 22:30 horas, donde un hombre de apellido Navarro -mayor de edad-, quien aparentemente se
desempeñaba trabajando como electricista manipulando cableados
eléctricos, y por causas y circunstancias que se tratan de establecer, habría
sufrido una descarga eléctrica lo que produjo su deceso, desconociéndose
mayores detalles y pormenores que rodearon el hecho.
Al respecto, p disposición, en la citada dependencia policial continúan con las diligencias de rigor correspondientes con conocimiento de las autoridades judiciales en turno.