Una mujer terminó lesionada tras un siniestro vial

Una mujer fue derivada al Hospital Escuela luego de sufrir un siniestro vial en la moto que conducía. Fue impactada por un automóvil (un Ford Ka) en la esquina de España y Bolívar. El tránsito estuvo interrumpido en la zona por varios minutos generando un caos vehicular.
La mujer venía en moto por calle España y a una velocidad considerable.
En la esquina fue chocada por un automovilista y terminó con lesiones aparentemente leves.
Por el hecho, se interrumpió el tránsito en España y Belgrano, impidiendo el acceso al microcentro por las primeras de las arterias.
Fuente: www.radiodos.com.ar