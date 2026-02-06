Varios demorados en la Cuarta Noche de Corsos Barriales

GRAN DESPLIEGUE POLICIAL
En el Marco del dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes con motivo de la realización de la CUARTA noche de los Carnavales Barriales Edición 2.026, en zona del Barrio Juan de Vera.
El mismo se desplego durante el tramo de
Avenida Colon desde El Cano hasta J.R. Vidal, y ha culminado sin novedades de
trascendencia en materia de seguridad, efectuándose la demora de varias
personas -mayores y menores de edad- las que fueron retirados de la zona
preventivamente por estar promoviendo desorden, bajo la ingesta de alcohol y
otras circunstancias.
Los demorados, fueron trasladados a las
Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde tras los trámites de rigor
y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad, recuperaron su
libertad en forma paulatina.