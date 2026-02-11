Varios demorados en la Quinta Noche de Corsos Barriales

En el Marco del dispositivo especial de seguridad implementado por la Policía de Corrientes con motivo de la realización de la QUINTA noche de los Carnavales Barriales Edición 2.026, en zona del Barrio 1000 Viviendas.
El mismo se desplego durante el
tramo de Avenida Patagonia desde Valerio Bonastre hasta Avenida La Paz (Palco 2
de Abril), y ha culminado sin novedades de trascendencia en materia de
seguridad, efectuándose la demora de varias personas -mayores y menores de
edad- las que fueron retirados de la zona preventivamente por estar promoviendo
desorden, bajo la ingesta de alcohol y otras circunstancias.
Los demorados, fueron trasladados
a las Comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde tras los trámites de
rigor y al no mediar orden de detención por parte de alguna autoridad,
recuperaron su libertad en forma paulatina.