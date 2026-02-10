martes, 10 de febrero de 2026

Virasoro: La Policía recuperó ovejas robadas de un establecimiento escolar

En la jornada de hoy 10-02-26, efectivos policiales dependientes de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Virasoro llevaron adelante tareas investigativas a raíz de una denuncia relacionada a la sustracción de ovejas del interior de una escuela agro-técnica ubicada en esa localidad, lo que permitió finalmente recuperar la totalidad de los animales denunciados como sustraídos.

El procedimiento, lo concretaron tras un intenso rastrillaje logrando en un potrero ubicado en las inmediaciones visualizar una casilla abandonada, donde se encontraban encerrados los animales denunciados como sustraídos, siendo un total de 11 ovejas.

Por tal motivo, se procedió al trasladado de los mismos, poniendo en conocimiento a las autoridades judiciales en tuno a fin de continuar con las diligencias del caso.