Virasoro: Voraz incendio redujo a escombros una tradicional rotisería

Una tradicional rotisería con
décadas de vigencia en la ciudad de Gobernado Virasoro, quedó completamente
destruida, luego de que se desatara un voraz incendio en sus instalaciones
ubicadas sobre calle Lavalle y avenida San Martín.
El incidente sucedió alrededor de
las 5 de la madrugada en la popular esquina, donde se encontraba emplazada la
"Rotisería Ramonita", cuando vecinos alertaron del principio del
incendio. Al llegar la policía al lugar el fuego ya había tomado todo el local
que en pocos minutos quedó reducido a un montón de hierros doblados,
mamposterías derrumbadas y sin techo.
Tanto los dueños del inmueble,
como los del comercio destacaron la rapidez y el profesionalismo con el que
actuaron los Bomberos Voluntarios de Virasoro, impidiendo que las llamas
alcancen a otras casas linderas.
En total fueron 4 las autobombas
que llegaron a la escena para combatir las llamas, pero pese a las tareas
desplegadas, no pudieron rescatar nada dentro del comercio, que reportó
pérdidas totales. Afortunadamente no había personas dentro, por lo que no se
reportaron víctimas.
"Todavía no sabemos que pudo
haber causado el incendio, pero el fuego no dio tiempo a nada, avanzó muy
rápido y destruyó todo. Dentro del local había muchos muebles de madera que
sirvieron para avivar aún más las llamas. Solo tenemos que agradecer que no se
propagó y que tampoco hubo personas lastimadas. Eso en gran parte es gracias al
enorme trabajo realizado por los bomberos, que evitaron el avance de las llamas
a las casas linderas", contó a diario época, Graciela Navajas, una de las
propietarias del inmueble.
Ahora la policía y las
autoridades judiciales tienen a su cargo, echar luz sobre lo que provocó el
siniestro.