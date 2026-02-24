martes, 24 de febrero de 2026

Virasoro: Voraz incendio redujo a escombros una tradicional rotisería

Hasta el momento no estaban claras las causas que originaron el foco ígneo. Las pérdidas fueron totales, pero no hubo lesionados.

Una tradicional rotisería con décadas de vigencia en la ciudad de Gobernado Virasoro, quedó completamente destruida, luego de que se desatara un voraz incendio en sus instalaciones ubicadas sobre calle Lavalle y avenida San Martín.

El incidente sucedió alrededor de las 5 de la madrugada en la popular esquina, donde se encontraba emplazada la "Rotisería Ramonita", cuando vecinos alertaron del principio del incendio. Al llegar la policía al lugar el fuego ya había tomado todo el local que en pocos minutos quedó reducido a un montón de hierros doblados, mamposterías derrumbadas y sin techo.

Tanto los dueños del inmueble, como los del comercio destacaron la rapidez y el profesionalismo con el que actuaron los Bomberos Voluntarios de Virasoro, impidiendo que las llamas alcancen a otras casas linderas.

En total fueron 4 las autobombas que llegaron a la escena para combatir las llamas, pero pese a las tareas desplegadas, no pudieron rescatar nada dentro del comercio, que reportó pérdidas totales. Afortunadamente no había personas dentro, por lo que no se reportaron víctimas.

"Todavía no sabemos que pudo haber causado el incendio, pero el fuego no dio tiempo a nada, avanzó muy rápido y destruyó todo. Dentro del local había muchos muebles de madera que sirvieron para avivar aún más las llamas. Solo tenemos que agradecer que no se propagó y que tampoco hubo personas lastimadas. Eso en gran parte es gracias al enorme trabajo realizado por los bomberos, que evitaron el avance de las llamas a las casas linderas", contó a diario época, Graciela Navajas, una de las propietarias del inmueble.

Ahora la policía y las autoridades judiciales tienen a su cargo, echar luz sobre lo que provocó el siniestro.