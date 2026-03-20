Agasajo para mujeres de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial

MES DE LA MUJER
En la mañana de hoy 20-03-26, en
las instalaciones del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se
llevó a cabo un emotivo acto con motivo del Día internacional de la Mujer,
donde se realizó un agasajo destinado al personal femenino de la Policía de
Corrientes y del Servicio penitenciario Provincial, tanto del área capital como
del interior, en un encuentro que destacó la labor y el compromiso de las
mujeres dentro de ambas instituciones.
El acto contó con la presencia
del Ministro de Seguridad, Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic.
Ingrid Jetter, el jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el
Jefe del Servicio penitenciario provincial Insp. Gral. Guillermo Andrés Sotelo,
el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez, el Subsecretario
de Seguridad Vial Dr. Juan Manuel Saloj, el Subjefe de Policía Crio. Gral.
Walter Dario Aceval, la subjefe del Servicio penitenciario provincial Lic.
Natalia Aguirre Wirtz, integrantes del Estado Mayor policial, personal femenino
de la Policía de Corrientes y del Servicio Penitenciario Provincial, además de
otras autoridades e invitados especiales.
Durante la ceremonia se realizó
una invocación religiosa y posteriormente, hicieron uso de la palabra distintas
autoridades. En primer término, se dirigió a los presentes el Jefe del Servicio
Penitenciario Provincial, luego el Jefe de Policía de la Provincia de
Corrientes; seguidamente la Subsecretaria de Seguridad y, por último, el
Ministro de Seguridad.
Asimismo, se llevó a cabo la
entrega de reconocimientos y testimonios a personal femenino destacado, en
representación de todas las mujeres que integran ambas fuerzas, resaltando su
vocación de servicio, compromiso y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.
Para finalizar, se compartió un
momento de camaradería entre los presentes, renovando el reconocimiento y el
saludo a todas las mujeres que forman parte de las instituciones de seguridad.
¡Muy feliz Día de la Mujer!