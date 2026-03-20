viernes, 20 de marzo de 2026

Agasajo para mujeres de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial

MES DE LA MUJER

En la mañana de hoy 20-03-26, en las instalaciones del Círculo de Oficiales de la Policía de Corrientes, se llevó a cabo un emotivo acto con motivo del Día internacional de la Mujer, donde se realizó un agasajo destinado al personal femenino de la Policía de Corrientes y del Servicio penitenciario Provincial, tanto del área capital como del interior, en un encuentro que destacó la labor y el compromiso de las mujeres dentro de ambas instituciones.

El acto contó con la presencia del Ministro de Seguridad, Adán Gaya; la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, el jefe de Policía Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamon, el Jefe del Servicio penitenciario provincial Insp. Gral. Guillermo Andrés Sotelo, el Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Dr. Oscar Martínez, el Subsecretario de Seguridad Vial Dr. Juan Manuel Saloj, el Subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval, la subjefe del Servicio penitenciario provincial Lic. Natalia Aguirre Wirtz, integrantes del Estado Mayor policial, personal femenino de la Policía de Corrientes y del Servicio Penitenciario Provincial, además de otras autoridades e invitados especiales.

Durante la ceremonia se realizó una invocación religiosa y posteriormente, hicieron uso de la palabra distintas autoridades. En primer término, se dirigió a los presentes el Jefe del Servicio Penitenciario Provincial, luego el Jefe de Policía de la Provincia de Corrientes; seguidamente la Subsecretaria de Seguridad y, por último, el Ministro de Seguridad.

Asimismo, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos y testimonios a personal femenino destacado, en representación de todas las mujeres que integran ambas fuerzas, resaltando su vocación de servicio, compromiso y dedicación en el cumplimiento de sus funciones.

Para finalizar, se compartió un momento de camaradería entre los presentes, renovando el reconocimiento y el saludo a todas las mujeres que forman parte de las instituciones de seguridad.

                                                                                 ¡Muy feliz Día de la Mujer!