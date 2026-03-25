Agredió a un Policía cuando lo demoraron con elementos de dudosa procedencia

En horas de la madrugada del
domingo 22-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Novena urbana, en
circunstancias en que realizaban sus labores de prevención, en inmediaciones de
calle Río Chico entre Las Violetas Norte y Las Violetas Sur, procedieron a la
demora de un sujeto.
El mismo habría intentado darse a
la fuga, oponiendo resistencia al accionar policial, siendo finalmente demorado
en el lugar. En tanto, otra persona que se encontraba junto a éste logró
escapar. Al momento del procedimiento, el sujeto -mayor de edad- tenía en su
poder diversos elementos, entre ellos prendas de vestir, un compresor de 12
voltios, un freno de equino, una billetera con tarjeta bancaria y un teléfono
celular, no pudiendo justificar su procedencia, por lo que fueron secuestrados
preventivamente.
Cabe señalar que, durante el
procedimiento, un efectivo policial resultó con lesiones leves, siendo asistido
por el médico policial en turno.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia policial por razones de jurisdicción, donde se continúan con las diligencias de rigor, con intervención de la autoridad judicial correspondiente.