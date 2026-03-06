Demoran a un joven y recuperan una desmalezadora robada

En la jornada de ayer 05-03-26, efectivos policiales de la Comisaría 21° urbana, en colaboración de sus pares de la Comisaría 14° urbana, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, lograron la demora de un sujeto y el secuestro de una desmalezadora.
El procedimiento lo realizaron los mencionados policías, en virtud del pedido de colaboración, intensificaron los trabajos de rastrillaje por diferentes zonas, logrando en zona denominada “el pinal”, conforme a las características aportadas, localizar a un joven de alias “ingui” -mayor de edad-, sindicado como presunto autor del ilícito, llevando consigo una desmalezadora -marca homelite- que habría sido denunciada como sustraída.
El demorado y lo recuperado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.