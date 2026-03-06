Allanamiento en el B° Patono: Joven demorado tras un robo

En horas de la mañana de hoy 06-03-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, demoraron a un sujeto y secuestraron prendas de vestir que guardarían relación con el hecho.
Los distintos trabajos de investigación
desplegadas llevaron a los efectivos, a diligenciar una orden de allanamiento
en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Gaboto Sebastián y pasillo
S/N, lugar donde procedieron al secuestro de prendas de vestir, y la demora de
un joven de 24 años de edad, quienes se hallarían presuntamente vinculados en
el ilícito que se investiga.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.