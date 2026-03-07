Allanamiento en el B° San Roque: Secuestran dosis de cocaína, hay una mujer demorada

El procedimiento se concretó, alrededor
de las 18:00 horas, en un domicilio ubicado en el citado barrio, en
inmediaciones de calles Silvina Ocampo y Calle N° 490, lugar donde tras el
registro secuestraron 20 envoltorios que contenían una sustancia en polvo de
color blanco, fraccionada en dosis, que tras las pruebas de campo
correspondientes arrojó resultado positivo para cocaína. Asimismo, se procedió
al secuestro de $129.450 en efectivo, un teléfono celular y recortes de
polietileno, elementos que guardarían relación con la actividad investigada.
Cabe señalar que en el lugar, fue detenida una mujer de 31 años de edad, quien junto a lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dirección general se prosigue con los tramites que corresponden.