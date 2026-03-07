sábado, 7 de marzo de 2026

Allanamiento en el B° San Roque: Secuestran dosis de cocaína, hay una mujer demorada

En la tarde de ayer 06-03-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado llevaron adelante un allanamiento en el barrio San Roque de esta ciudad, en el marco de actuaciones judiciales con intervención de la UFIC N° 4.

El procedimiento se concretó, alrededor de las 18:00 horas, en un domicilio ubicado en el citado barrio, en inmediaciones de calles Silvina Ocampo y Calle N° 490, lugar donde tras el registro secuestraron 20 envoltorios que contenían una sustancia en polvo de color blanco, fraccionada en dosis, que tras las pruebas de campo correspondientes arrojó resultado positivo para cocaína. Asimismo, se procedió al secuestro de $129.450 en efectivo, un teléfono celular y recortes de polietileno, elementos que guardarían relación con la actividad investigada.

Cabe señalar que en el lugar, fue detenida una mujer de 31 años de edad, quien junto a lo secuestrado quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto, en la citada dirección general se prosigue con los tramites que corresponden.