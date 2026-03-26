jueves, 26 de marzo de 2026

Allanamiento en San Cosme: La Policía secuestró un teléfono celular y una planta de marihuana, hay un demorado

En el marco de una causa que se investiga, la Policía diligenció una orden de allanamiento y secuestró un teléfono celular junto a una planta de marihuana. Por el hecho, una persona fue demorada.  

En la jornada de hoy 26-03-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito San Cosme junto a su División del Area de Investigaciones y con la valiosa colaboración del Grupo Táctico Operacional -G.T.O.- dependientes de la Unidad Regional I, en el marco de una causa judicial que se investiga, diligenciaron una orden de allanamiento, donde demoraron a una persona y secuestraron varias cosas. 

El diligenciamiento del mandato judicial fue realizado luego de una paciente labor investigativa, lo que los llevo a una vivienda ubicada en el Barrio Nuevo de la citada localidad, donde hallaron y secuestraron – bajo las formalidades legales- un teléfono celular y una planta presumiblemente de marihuana, además, procedieron a la demora de un hombre – alias “M”, mayor de edad.

Lo secuestrado junto al demorado fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.