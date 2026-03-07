Allanamientos en el B° San Marcos: La Policía demoró a una mujer vinculada a un hecho delictivo

Los distintos trabajos
de investigación lo realizaron en relación a la causa iniciada tras la denuncia
radicada por un ciudadano, luego de la sustracción de cosas de un local
comercial ubicado por calle San Lorenzo de esta ciudad. A partir de las tareas
investigativas, que incluyeron el análisis de imágenes fílmicas, lograron
identificar y establecer posibles domicilios vinculados a los presuntos autores
del hecho.
Tal es así, que en la
mañana de hoy, se diligenció las ordenes de allanamientos, en domicilios
ubicados en el citado barrio, para lo cual contaron con la valiosa colaboración
de personal de la División Antiarrebatos, Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-,
personal del Destacamento San Marcos.
Como resultado de los
allanamientos se procedió al secuestro de diversas prendas de vestir que
habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito, entre ellas
pantalones, camisas y zapatillas de distintas marcas. Asimismo, procedieron a
la demora de una mujer mayor de edad.
La mujer demorada junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.