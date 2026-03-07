sábado, 7 de marzo de 2026

Allanamientos en el B° San Marcos: La Policía demoró a una mujer vinculada a un hecho delictivo

En horas de la mañana de hoy 07-03-26, efectivos policiales de la Comisaría cuarta urbana, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, el marco de una investigación iniciada en una causa por un supuesto hurto, diligenciaron allanamientos en distintos domicilios del Barrio San Marcos, logrando el secuestro de elementos de interés para la causa y la demora de una mujer.

Los distintos trabajos de investigación lo realizaron en relación a la causa iniciada tras la denuncia radicada por un ciudadano, luego de la sustracción de cosas de un local comercial ubicado por calle San Lorenzo de esta ciudad. A partir de las tareas investigativas, que incluyeron el análisis de imágenes fílmicas, lograron identificar y establecer posibles domicilios vinculados a los presuntos autores del hecho.

Tal es así, que en la mañana de hoy, se diligenció las ordenes de allanamientos, en domicilios ubicados en el citado barrio, para lo cual contaron con la valiosa colaboración de personal de la División Antiarrebatos, Policía de Alto Riesgo -P.A.R.-, personal del Destacamento San Marcos.

Como resultado de los allanamientos se procedió al secuestro de diversas prendas de vestir que habrían sido utilizadas al momento de cometer el ilícito, entre ellas pantalones, camisas y zapatillas de distintas marcas. Asimismo, procedieron a la demora de una mujer mayor de edad.

La mujer demorada junto a lo secuestrado fue puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, en tanto, en la citada comisaría se prosigue con los tramites que corresponden.