Alvear: Nuevos allanamientos en relación al homicidio ocurrido en la zona rural de La Cruz

Como fruto de diversas tareas
investigativas en relación respecto a las circunstancias que dieron muerte a un
hombre de apellido Díaz (75), sucedido en zona rural de La Cruz, por el cual
una nueva serie de allanamientos dejo como saldo el secuestro de varios
teléfonos celulares, un arma de fuego que podrían tener relación con el hecho
investigado.
Cabe recordar que, junto con la
Comisaria de la Cruz, están trabajando en conjunto distintas áreas de la
Policía de Corrientes, (como personal de Delitos Complejos, de la División
Homicidios de Ctes Capital), y demás Policías dependientes de la Unidad Regional
de Paso de los Libres, en el marco investigativo.
Por lo que días atrás la comisión
policial se trasladó hasta la localidad de Alvear donde tras diligenciar un
allanamiento, en un domicilio donde se logró secuestrar un arma de fuego,
teléfonos celulares.
Es así, que nuevamente en la
localidad de Alvear en la jornada de ayer miércoles se concretaron tres nuevos
allanamientos en diversas viviendas que dejo como resultado el secuestro de
teléfonos celulares, un arma de fuego tipo escopeta y otras cosas que serán
sometidas a pericias para determinar la vinculación con el hecho investigado.
Por lo que el avance de las
pesquisas estas determinadas a datos porque pueden ayudar al total
esclarecimiento del hecho, siempre en colaboración con la unidad fiscal de Paso
de Los Libres que entiende en la causa.