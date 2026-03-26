jueves, 26 de marzo de 2026

Alvear: Nuevos allanamientos en relación al homicidio ocurrido en la zona rural de La Cruz

Como fruto de diversas tareas investigativas en relación respecto a las circunstancias que dieron muerte a un hombre de apellido Díaz (75), sucedido en zona rural de La Cruz, por el cual una nueva serie de allanamientos dejo como saldo el secuestro de varios teléfonos celulares, un arma de fuego que podrían tener relación con el hecho investigado.

Cabe recordar que, junto con la Comisaria de la Cruz, están trabajando en conjunto distintas áreas de la Policía de Corrientes, (como personal de Delitos Complejos, de la División Homicidios de Ctes Capital), y demás Policías dependientes de la Unidad Regional de Paso de los Libres, en el marco investigativo.

Por lo que días atrás la comisión policial se trasladó hasta la localidad de Alvear donde tras diligenciar un allanamiento, en un domicilio donde se logró secuestrar un arma de fuego, teléfonos celulares.

Es así, que nuevamente en la localidad de Alvear en la jornada de ayer miércoles se concretaron tres nuevos allanamientos en diversas viviendas que dejo como resultado el secuestro de teléfonos celulares, un arma de fuego tipo escopeta y otras cosas que serán sometidas a pericias para determinar la vinculación con el hecho investigado.

Por lo que el avance de las pesquisas estas determinadas a datos porque pueden ayudar al total esclarecimiento del hecho, siempre en colaboración con la unidad fiscal de Paso de Los Libres que entiende en la causa.