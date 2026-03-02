ARCA alertó por estafas que simulan ser comunicaciones oficiales y roban datos bancarios de los contribuyentes

La Agencia de Recaudación y
Control Aduanero, ARCA, emitió una alerta por intentos
de estafa que
circulan por correo electrónico y que simulan ser comunicaciones oficiales del
organismo.
Según informó el organismo, se
detectaron mensajes enviados desde direcciones que no pertenecen a un dominio
oficial con el objetivo de obtener información personal de los contribuyentes.
Los emails fraudulentos advierten
sobre una encomienda que se encuentra retenida en el correo a la espera del
cumplimiento de obligaciones tributarias. Por ese motivo, se intima al usuario
a pagar los aranceles aduaneros para liberar el paquete. De lo contrario, la
encomienda quedará sujeta a recargos adicionales por almacenamiento.
El mensaje apócrifo solicita
responder a una casilla de correos con información para hacer el pago, junto a
fotos del DNI del contribuyente. De acuerdo a la denuncia de ARCA, esa
dirección no pertenece a la agencia.
En un posteo en la red social X,
el organismo informó que la campaña es un engaño y aclaró que no envía correos
electrónicos solicitando datos personales, pagos ni la descarga de archivos
adjuntos. Cualquier mensaje que pida ese tipo de información debe considerarse
sospechoso.
ARCA recordó que el único canal
oficial para notificar actuaciones, despachos u operaciones realizadas en
nombre del contribuyente es el Domicilio Fiscal Electrónico (la casilla de
mensajería privada entre ARCA y el contribuyente). Fuera de ese entorno, no se
realizan requerimientos formales ni comunicaciones vinculadas a trámites
fiscales.
Otra campaña de phishing con
suplantación de identidad
La modalidad detectada forma
parte de una campaña de phishing, técnica de ingeniería social que busca
engañar a las personas para que entreguen información sensible, como claves,
números de identificación o datos bancarios, haciéndose pasar por una entidad
legítima.
Ante la recepción de un correo
sospechoso, la recomendación es no responder, no hacer click en enlaces ni
descargar archivos adjuntos. Como medida adicional, ARCA solicitó que estos
mensajes sean reenviados a phishing@arca.gob.ar para que puedan ser analizados
por el área correspondiente.
Cómo hacer la denuncia en caso de
ser víctima de una estafa virtual o un ciberdelito
Tenés diferentes alternativas en
todo el país. El primer paso, siempre, es hacer la denuncia en una comisaría
y/o en la Fiscalía más cercana a tu domicilio. Llevá toda la información del
caso que tengas. También se recomienda comunicarse y hacer la denuncia en:
Ministerio Público Fiscal. Unidad
Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI): Sarmiento 663, Piso 6,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (54-11) 5071-0044 o escribir y adjuntar la
información por email a denunciasufeci@mpf.gov.ar
Ministerio Público Fiscal de
CABA. Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas
(UFEDyCI): Tel.: 0800-33- FISCAL (347225) o escribir y adjuntar la información
por email a denuncias@fiscalia.gob.ar
División Delitos Tecnológicos de
la Policía Federal Argentina. Cavia 3350 1°. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tel. 4800-1120/4370-5899 o escribir y adjuntar la información por email a delitostecnologicos@policiafederal.gov.ar
En caso de que creas que tus
datos personales fueron robados o expuestos, podés comunicarte con la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales para recibir información y
asesoramiento para realizar denuncias de delitos relacionados con la privacidad
o la protección de tus datos personales: Av. Pte. Gral. Julio A. Roca 710, Piso
5, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tel.: (54-11) 3988-3968 o escribir y
adjuntar la información por email a datospersonales@aaip.gob.ar