Asumieron nuevos Directores en la Policía de Corrientes

El acto fue presidido por el propio ministro de Seguridad Dn. Adan Gaya, acompañado por el jefe de la Policía, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón, la subsecretaria de seguridad Lic. Ingrid Jetter y el subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Dario Aceval.
También participaron, directores generales integrantes del estado mayor policial, jefes de direcciones, jefes de departamentos, divisiones y comisarías del área capital.
En la ocasión, se realizó una formación especial donde el director general de Seguridad y Prevención del Delito, Crio. Gral. Lic. José Mario Galarza, puso en funciones como nuevos directores de la: Dirección de Seguridad metropolitana Crio. My. Lic. Viviana Segovia; Dirección de Control y gestión Crio. My. José Eduardo Gòmez; Dirección de planeamiento y operaciones Crio. My. Alfredo Ricardo Delgado; Sistema integral de Seguridad 911 Crio. My. Lic. María Isabel Guastavino.
Para finalizar, primeramente, se dirigió a los presentes el Jefe de Policía, luego hizo lo propio la subsecretaria de seguridad y por último el ministro de seguridad.